Донбасс сегодня: Киев гонит танки на Донецк, командир дивизиона артиллерии ВСУ погиб в ДНР

Донбасс, 13 июля. Войска Украины стягивают в Донецкую область танки и артиллерийские системы. Подполковник армии Киева взорвался в Донецкой области. Украинские солдаты гибнут на учениях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Украинские войска не унимаются. По Донецкой Народной Республике продолжают наноситься удары с применением вооружений запрещенных минскими соглашениями калибров. Больше всего обстрелов было произведено в минувшие сутки на Донецком направлении (с северной и западной сторон Донецка), а также уже традиционно — на юге республики.

Стоит отметить, что в ближайшее время с большой вероятностью можно ожидать танковых обстрелов ДНР и продолжения артиллерийских ударов. К таким выводам приходим, анализируя данные последних отчетов (с начала июля) миссии ОБСЕ и отчетов представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

За период с начала июля Киев стянул 125 единиц наступательной техники, гаубиц и самоходных артиллерийских установок в Донецкую область. Из них 90 — танки. Информация подтверждается наблюдателями ОБСЕ.

Погиб командир артдивизиона ВСУ

Как уже известно, на Мариупольском направлении боевики украинской армии активно применяют тяжелую артиллерию в виде 152-мм гаубиц. Видимо, все снаряды были уже использованы и потребовались новые.

Как сообщил военный спикер ДНР майор Даниил Безсонов, разведка оборонного ведомства получила данные о чрезвычайном происшествии в 406-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины. При разгрузке боеприпасов из КРАЗа не была соблюдена техника безопасности, и снаряды сдетонировали. Во время взрыва на месте погибло двое военнослужащих — командир дивизиона артиллерии подполковник Минин и гранатометчик батареи. Еще трое солдат с ожогами и ранениями доставлены в мариупольский госпиталь. Автомобиль, естественно, ремонту не подлежит.

Ранее мы уже сообщали, что несколько дней назад на своих минах были подорваны два автомобиля и бронетранспортер. В данных случаях также имели место жертвы. О произошедших ранее случаях подрывов сообщили и в ежедневных сводках штаба Операции объединенных сил.

Солдат ВСУ дезертировал с оружием в Луганской области

Боец из 14-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе поселка Кряковка Луганской области, похитил автомат с боекомплектом и ударился в бега с передовой. О полученной информации рассказал представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. Сейчас местонахождение беглеца пытается установить командование бригады. Пока указанный факт остается скрытым от штаба ООС.

От собственных источников в штабе оперативно-тактической группировки «Север» луганским военным стало известно, что дезертир был недоволен отношением к себе командира бригады Сергея Войченко, который постоянно лишал его премий за невыполнение боевых задач на передовой.

Боец ВСУ погиб во время учений

Несоблюдение техники безопасности при проведении учебных стрельб в рядах ВСУ приводит к смертям и ранениям тренирующихся солдат. Так, по информации Народной милиции ЛНР, один военнослужащий 54-й механизированной бригады ВСУ погиб и еще двое ранены на учебном полигоне от разрыва гранатометного выстрела.

Подобного рода информация регулярно озвучивается источниками разведки ЛНР, которые находятся в штабе оперативно-тактической группировки «Север». По какой причине учебные стрельбы проводились ночью (с 10 на 11 июля), знают только командиры, подвергающие жизнь своих солдат опасности.