Прокуратура предупредила о незаконности акции за независимых кандидатов в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую думу за время подписной кампании обросли скандалами, которые приобрели широкий общественный резонанс. В частности, несколько кандидатов, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, были пойманы на подделке подписей в свою пользу, и теперь их листы тщательно проверяют эксперты московского избиркома. Но уличенные кандидаты продолжают скандалить и называют проверки «препятствием независимым кандидатам». Теперь они собирают серию пикетов 14 июля.

Столичная прокуратура предупредила москвичей, что акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму не согласована мэрией, следовательно, выходящие в Новопушкинский сквер люди рискуют своей безопасностью, а организаторы могут быть задержаны.

Подписи кандидаты сдали 6 июля. На волне скандалов с их «рисовкой», в которых засветились несколько кандидатов, в частности, Илья Яшин, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, окружные избирательные комиссии тщательно проверяют подписные листы. Так, Яшин уже оповестил, что более 11% его подписей признали подделками, при допустимой норме в 10%, следовательно, в списки для голосования он не попадает.

Но независимые кандидаты предпочитают не дожидаться результатов проверок и подчеркнуто не верят в справедливость экспертов Мосгоризбиркома, громко заявляя об их предвзятости. Вместо того, чтобы дождаться окончательного решения, они призывают людей выйти на улицу на пикеты с требованием допустить их до выборов лишь на том основании, что они популярны, не «провластны» и сдали подписи. Многие лидеры общественного мнения, включая журналистов Антона Красовского и Лесю Рябцеву, осудили кандидатов за попытку давить на столичные власти с помощью дешевых перформансов.

«Таких демократичных выборов, как в Мосгордуму, нет нигде. И уже не приходится говорить, что избирательную кампанию надо делать прозрачнее и честнее, потому что уже многое сделано: упрощена регистрация кандидатов, установлены камеры на избирательных участках, изменена система голосования и так далее. Но те, кто не имеет достаточной поддержки москвичей, всегда найдут, что раскритиковать, всегда обвинят систему», — заметил в интервью Федеральному агентству новостей президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив, член Изборского клуба Юрий Самонкин.

Он напомнил, что помимо представителей фракционных партий Госдумы в столичный парламент идут самовыдвиженцы и представители других политических сил.

«Безусловно, будет жарко и интересно. В том, что в избирательной кампании будут участвовать представители фракционных партий, сомнений нет, потому что действует внутренняя регистрационная упрощенка. А для независимых, как они себя называют, кандидатов существует юридический барьер в виде сбора подписей, свидетельствующих о доверии к ним жителей их округов. О чем могут говорить возникающие скандалы с рисованием подписей [за Соболь, Яшина, Гудкова и других]? Лишь о том, что у оппозиционных кандидатов нет реальной живой поддержки. Они не работали с избирателями до этого, им нечего предложить москвичам для улучшения их жизни. Иначе бы у них не было проблем с подписными листами. Но они, опять-таки, сетуют на систему, выставляют себя ее жертвами, говорят, что им перекрывают кислород, зовут людей на незаконные митинги, по сути — идут на уголовщину. А ведь проблема — в них самих. Надоели людям крики и жалобы, надоело, что представители несистемной оппозиции обслуживают чьи-то чужие интересы, а не интересы России и москвичей. Кворум доверия гражданского общества для таких кандидатов минимальный», — считает Юрий Самонкин.

Эксперт выразил надежду, что все нарушения избирательного законодательства и правил проведения публичных мероприятий будут пресечены, а виновные — привлечены к ответственности.