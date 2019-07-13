Жители Калининского района Петербурга спасают Муринский парк. ФАН-ТВ

В Петербурге жители Калининского района вышли на защиту Муринского парка от постройки частного спортивного комплекса в ущерб зеленым насаждениям.

По словам местных жителей вчера уже упали первые деревья. Застройщик «Анна Нова» несколько лет назад возвел элитный спортивный комплекс напротив парка, абонемент в зал там стоит около 50 тысяч рублей. Но видимо этого оказалось недостаточно. Ольга Иванова живет в этом районе всю свою жизнь. Ребенком гуляла в парке, теперь вместе со своей дочерью. Со слезами на глазах смотрит, как вырубают деревья, многие из которых местные жители сажали своими руками. Но самое обидное, по словам женщины, что на этом месте может появиться объект, который будет абсолютно бесполезен и не по карману местным жителям.

«Вопрос в том, что это будет коммерческий спортивный объект это не СДЮШОР, не государственная школа. А в парке люди занимаются активными видами спорта бесплатно, то есть это массовый спорт, о чем говорил наш президент в обращении к людям. Что должны поддерживать массовый спорт и должны поддерживать материнство и людей с детьми. Простите, этот парк и есть для людей с детьми для массового спорта и активного отдыха», — говорит Ольга Иванова, житель Калининского района.

Другой местный житель Андрей Ларионов — спортсмен, всю жизнь занимался волейболом, но уверен — лучший спорт в парке. Он рассказал, что «Анна Нова» уже пыталась незаконно захватить территорию в 2015 году.

«Значит ситуация была какая, здесь нас было буквально 3–4 человека утром. Забор был не достроен, деревья стали рубить быстро утром еще в то время, когда забор даже не был достроен, мы пытались получить какой-то комментарий, пытались узнать есть вообще какие-то документы. Вы можете взять камеру и снять через забор, там все вырублено вот так ровно. Приехал представитель администрации и сказал, а как можно эти деревья, если одно больное, а второе нет, для стройки ведь нужно вырубать оба дерева. У меня спортивное образование Лесгафта, я закончил самый лучший спорт, самый доступный на свежем воздухе», — поделился Андрей Ларионов, житель Калининского района.

Михаил Соколов работает в уже построенном спортивном комплексе «Анны Новы» тренером по футболу. Он категорически не согласен с местными жителями, ведь в районе хороших и профессиональных площадок можно пересчитать по пальцам.

«Я считаю, что это огромный плюс для района, потому что спортивных площадок в городе для детей не хватает, и материальных баз очень мало для спортивных школ. Редкая спортивная школа обладает этой базой», — говорит Михаил Соколов, тренер по футболу.

Местные жители не против строительства, но искренне не понимают, почему площадка должна появиться на месте парка, когда в районе и так хватает пустырей.

«Мы как жители этого района не против спорта ни в коем случае, мы за спорт, но мы хотим сохранить зеленную рощу, чтобы там не строили коммерческий объект, а потому что мест предостаточно у нас в районе, где можно его построить», — считает Стас Бабанов, житель Калининского района.

На данный момент удалось приостановить вырубку деревьев, но местные жители переживает, что это ненадолго. Судя по техническому паспорту объекта, начало работ и было запланировано на III квартал 2019 года, а их окончание — на II квартал 2021 года. За это время планируется снести 171 дерево и 21 кустарник.