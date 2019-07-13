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Ракету «Протон-М» с новым космическим телескопом успешно запустили с «Байконура»

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Ракету «Протон-М» с новым космическим телескопом успешно запустили с «Байконура»

Москва, 13 июля. Стартовавшая с «Байконура» ракета-носитель «Протон-М» вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» на суборбитальную траекторию.

Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса. Ракета с новым космическим телескопом была запущена в 15.31 по московскому времени. Через 10 минут после старта ракета вывела разгонный блок с обсерваторией на суборбитальную траекторию.

В Роскосмосе отметили, что на целевую орбиту «Спектр» выведут за счет включения двигательной установки. Отделение обсерватории планируется на 17.31 по московскому времени.

Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» является совместным проектом России и Германии. Проект нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

«Спектр» построен в НПО имени Лавочкина. Обсерватория включает телескопы eRosita и ART-XC. Первый создан немецким Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка, а второй — Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

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