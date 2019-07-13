Новый глава Севастополя отправил правительство в отставку

Севастополь, 13 июля. Правительство Севастополя отправлено в отставку после ухода Дмитрия Овсянникова с поста губернатора города. Указ опубликован на сайте регионального правительства.

«Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля», — говорится в подписанном врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым указе.

Новый губернатор также поручил правительству Севастополя осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Президент России Владимир Путин в четверг освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы Севастополя назначен Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ, сообщил ForPost.

Накануне Развожаев сообщил, что новая губернаторская команда в Севастополе начнет работу с изучения состояния дел в реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.