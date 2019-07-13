Нелепое выступление Порошенко в Житомире породило серию пародий в Сети

Киев, 13 июля. Видео нелепого выступления бывшего президента Украины Петра Порошенко в Житомире набирает популярность в Сети. Некоторые украинцы даже предположили, что экс-глава страны мог бы стать неплохим комиком.

Видео было снято во время предвыборного митинга в Житомире. На кадрах Порошенко со сцены обращается к аудитории с предложением скандировать его фамилию, пишут украинские СМИ.

«А теперь пусть они услышат», — обращается он к жителям города.

Затем лидер партии «Европейская солидарность» начинает по слогам выкрикивать «По-ро-шен-ко», отбивая при этом такт рукой. Толпа подхватывает идею, и бывший президент страны в какой-то момент превращается в дирижера. При этом Порошенко находит уместным в это время залезть в карман и проверить экран телефона.

Со стороны ситуация выглядит крайне нелепой. Это не могли не заметить пользователи Сети, которые поспешили предложить альтернативные версии выступления бывшего руководителя страны. Так, в Интернете появилось это же выступление Порошенко, но под музыку из советского фильма «Приключения Буратино».

«Карабас-Барабас», — в шутку называют Порошенко зрители.

Также на видео выступления Порошенко в Житомире был наложен рэп. Экс-президент крайне удачно машет рукой под жесткий речитатив. К сожалению, показать его не представляется возможным из-за нецензурной лексики в тексте произведения.

«Ну почему так смешно», — пишут в комментариях пользователи.

Некоторые предположили, что он таким образом «хочет забрать бизнес Зеленского», и пророчат карьеру комика. Напомним, проект Зеленского студия «Квартал 95» работает в формате интеллектуального юмора.