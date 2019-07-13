Кикабидзе рассказал, при каком условии готов дать концерт для россиян

Тбилиси, 13 июля. Грузинский певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе опроверг сообщения о тайных поездках в Россию на корпоративы. По его словам, он не посещал Россию уже больше десяти лет.

Ранее известный российский актер театра и кино Борис Клюев сообщил журналистам, что грузинский артист «хорошо зарабатывает» на корпоративах в России, напомнило «Утро.ру». При этом в договоре у него прописано, что никто не должен знать о его поездке в РФ, добавил один из ведущих артистов московского Малого театра.

Кикабидзе утверждает, что его нога не ступала на российскую территорию с 2008 года. При этом, по его словам, его зовут выступать на корпоративы в Москву, но он отказывается.

80-летний артист рассказал, при каком условии готов дать концерт для россиян. Он признался, что если бы россияне позвали его выступить с концертом на нейтральной территории, то согласился бы.

«Я всегда говорю, что народ и политика — это разные вещи. При чем тут народ. Конечно, в другой стране я бы согласился. Я всегда готов петь для русских, но не в России», — заявил Кикабидзе в беседе с KP.Ru.

Грузинский артист добавил, что сообщения о его тайных концертах в России — «обычная провокация».

Напомним, в конце июня в Грузии прошли антироссийские протестные акции. Кикабидзе вновь обвинил Россию в «оккупации» части Грузии, а также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента России. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в беседе с Федеральным агентством новостей раскритиковал «мерзопакостными» заявления грузинского артиста.