Пьяные дебоширы верхом на БТР испортили харьковчанам отдых на пляже

Харьков, 13 июля. Скандал разгорелся в Харькове из-за пьяных мужчин верхом на бронетранспортере, которые испортили горожанам отдых.

Как сообщили очевидцы, раздетые по пояс мужчины верхом на БТР разъезжали по дорогам и пугали отдыхающих. Инцидент произошел на излюбленном горожанами пляже недалеко от водоема.

Около десяти пьяных дебоширов забрались на военный автомобиль и разъезжали, сидя на крыше. При этом некоторые из них стояли на выступе, держась за крышу.

Когда гонявшим по пляжу нарушителям надоело кататься, они решили помешать отдыху горожан. Пьяные и дерзкие, они потребовали немедленно отогнать автомобили от берега, чтобы БТР выехал из воды. В противном случае они пригрозили раздавить машины.

Возмущенные горожане осыпали претензиями военных. Инцидент прокомментировал начальник пресс-центра ОКП ООС Виталий Саранцев. Он отметил, что данная техника и люди никакого отношения к военным не имеют.

«Кое-кто начал забрасывать претензии к военным. Так вот, уважаемые, данный БТР к военным никакого отношения не имеет. Как и люди в нем и на нем», — написал Саранцев в Facebook.

В Нацполиции, комментируя инцидент, сообщили, что никто с жалобой на происшествие не обращался. Стоит отметить, что разъезжающий по дорогам БТР никого в Харькове не удивил. Раньше на одной из городских стоянок появился БТР 80-х годов. Купить военную технику можно было за 30 тысяч долларов.