Киев, 13 июля. Украинские радикалы решили перенести запланированную на вечер субботы акцию протеста после анонса фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» на телеканале «112 Украина». Об этом в Facebook написал бывший лидер отделения экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) и руководитель общественной организации праворадикального толка «Неравнодушные» Сергей Стерненко.

Он отметил, что решение перенести митинг было принято после обстрела из гранатомета здания «112 Украина». Радикалы поспешили обвинить в ночной атаке на телеканал, которая заставила перенести акцию протеста, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Думаю, было бы уместно пойти в это же время на Владимирскую в Киеве в СБУ и поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о «нет полномочий» в отношении Медведчука», — написал Стерненко.

Напомним, в ночь на 13 июля было обстреляно здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Неизвестные использовали гранатомет. К счастью, информации о жертвах и пострадавших не поступало. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что именно президент Украины Владимир Зеленский является «вдохновителем» обстрела телеканала, руководство которого обратилось к международным организациям с просьбой о помощи.

Сотрудники отметили, что опасаются за свою жизнь и здоровье в связи с акцией протеста, которую намеревались устроить радикалы у здания на улице Дегтяревская. Националистов возмутил тот факт, что телеканал намерен показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в котором рассказывается о кризисе в стране.

«Телеканал «112 Украина» не только остается объектом нападок со стороны отдельных политиков, которые выступают против свободы слова и базовых принципов журналистской деятельности <…>, но сегодня оказался под угрозой прямого физического нападения со стороны радикально настроенных организаций в условиях полного игнорирования этой опасности нынешней украинской властью», — отмечается в заявлении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют личности злоумышленников, которые совершили атаку на здание украинского телеканала.

1 Организация запрещена на территории РФ.