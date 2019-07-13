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Обстрел из гранатомета отогнал протестующих радикалов от здания телеканала «112»

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Обстрел из гранатомета отогнал протестующих радикалов от здания телеканала «112»

Киев, 13 июля. Украинские радикалы решили перенести запланированную на вечер субботы акцию протеста после анонса фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» на телеканале «112 Украина». Об этом в Facebook написал бывший лидер отделения экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) и руководитель общественной организации праворадикального толка «Неравнодушные» Сергей Стерненко.

Он отметил, что решение перенести митинг было принято после обстрела из гранатомета здания «112 Украина». Радикалы поспешили обвинить в ночной атаке на телеканал, которая заставила перенести акцию протеста, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Думаю, было бы уместно пойти в это же время на Владимирскую в Киеве в СБУ и поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о «нет полномочий» в отношении Медведчука», — написал Стерненко.

Напомним, в ночь на 13 июля было обстреляно здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Неизвестные использовали гранатомет. К счастью, информации о жертвах и пострадавших не поступало. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что именно президент Украины Владимир Зеленский является «вдохновителем» обстрела телеканала, руководство которого обратилось к международным организациям с просьбой о помощи.

Сотрудники отметили, что опасаются за свою жизнь и здоровье в связи с акцией протеста, которую намеревались устроить радикалы у здания на улице Дегтяревская. Националистов возмутил тот факт, что телеканал намерен показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в котором рассказывается о кризисе в стране. 

«Телеканал «112 Украина» не только остается объектом нападок со стороны отдельных политиков, которые выступают против свободы слова и базовых принципов журналистской деятельности <…>, но сегодня оказался под угрозой прямого физического нападения со стороны радикально настроенных организаций в условиях полного игнорирования этой опасности нынешней украинской властью», — отмечается в заявлении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют личности злоумышленников, которые совершили атаку на здание украинского телеканала.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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