Московский школьник похвастался самой дорогой «Нивой» в России

Москва, 13 июня. Московский школьник показал свою улучшенную «ТурбоНиву», которая, по словам экспертов, является самой дорогой в России из данных моделей.

Автомобиль молодого человека оценивается в два миллиона рублей. Около 1,5 миллиона были потрачены на тюнинг внедорожника в версии Bronto. Школьник осуществил апгрейд отечественного внедорожника, который поставил отечественную модель в одну линию с некоторыми иномарками.

Хозяин автомобиля признается, что большая часть средств на машину поступила от родителей. Однако на некоторые автозапчасти он накопил самостоятельно. Например, из своего кошелька он приобрел шины Michelin Pilot Sport, похвастался московский школьник.

Как передает YouTube-канал «ПриветТачка», под капотом «ТурбоНивы» агрегат, который выдает мощность в 135 лошадиных сил. Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час всего лишь за 11 секунд, подчеркивают эксперты.

Специалисты обратили отдельное внимание на внешние боковые зеркала от модели Mercedes-Benz S-Class в 221 кузове, кастомный выхлоп и установленный аудио-сет.

В сентябре 2017 года концерн «АвтоВАЗ» представил автомобиль, который сможет штурмовать самое серьезное бездорожье. Автопроизводитель объявил о начале продаж новой модификации модели Lada 4x4 под названием Bronto. Два года назад цены на новый внедорожник начинались от 676 тысяч рублей и доходили до 740 тысяч рублей.