Организатор «Белых ночей» раскрыла подробности «скандала» из-за гримерки Лободы

Санкт-Петербург, 13 июля. Пресс-секретарь фестиваля «Белые ночи в Санкт-Петербурге» Ксения Шевченко опровергла информацию о скандале с участием популярной певицы Светланы Лободы из-за якобы не предоставленной ей VIP-гримерки.

Организатор фестиваля отметила, что 36-летняя звезда готовилась к своему выступлению в отдельной гримерке, в то время как другим артистам действительно пришлось делить помещение с двумя-тремя людьми.

Шевченко не исключила, что VIP-гримерку захотели танцоры, которые выступали с артисткой на фестивале, но от самой исполнительницы жалоб на организацию ее мини-концерта не поступало.

«У Лободы была гримерка, не было гримерки отдельной у кордебалета её, и кордебалет был со всеми другими артистами. Видимо, информация от кордебалета такая поступила недовольная», — сказала пресс-секретарь «Белых ночей» в беседе с «Невскими новостями».

Она добавила, что райдер знаменитости был полностью выполнен, включая предоставление ей отдельной гримерки.

Ранее СМИ сообщили, что популярная исполнительница устроила скандал на петербургском фестивале. Участник фестиваля, певец Александр Буйнов в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что о скандале, в котором была замешена Лобода, ничего не слышал. При этом он подтвердил, что некоторым артистам пришлось ютиться в одной гримерке: «Было тесно, но было дружно».