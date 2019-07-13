Синхронистка Колесниченко принесла России первое золото ЧМ в Южной Корее

Кванджу, 13 июля. Российская спортсменка Светлана Колесниченко принесла сборной РФ первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Синхронистка набрала 95,0023 балла в технической программе.

Серебряная медаль досталась спортсменке из Испании Оне Карбонель (92,5002), третье место заняла Юкико Инуи из Японии (92,3084).

Колесниченко стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях в 2016 году, кроме того, 25-летняя спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

На данный момент в активе сборной РФ на ЧМ по водным видам спорта одна золотая и одна серебряная награда. Серебро принесли россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с вышки.

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, уступив лишь сборной Китая. На счету спортсменов из КНР две золотые награды. Третье место в медальном зачете занимает сборная Венгрии с одной золотой медалью.