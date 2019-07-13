Ситтель прокомментировала свое попадание в базу «Миротворца» после телемоста с Украиной

Российские телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов за проведение телемоста «Надо поговорить» внесены в базу скандально известного сайта «Миротворец» как «враги Украины». Федеральное агентство новостей поинтересовалось их мнением на этот счет.

Ведущих телеканала «Россия 1» внесли в список представляющих «угрозу» национальной безопасности Украины людей за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», организованном каналом «Россия 1».

Изначально, напомним, провести «неполитический» телемост между Украиной и Россией телеканал «Россия 1» планировал совместно с украинским NewsOne. Но украинские власти и националисты завалили киевских телевизионщиков проверками и угрозами, в результате чего им пришлось отказаться от участия в проекте.

Тем не менее телемост состоялся вечером 12 июля, а его участники, которые изначально должны были выйти в эфир из киевской студии, либо приехали в Москву, либо вышли на связь по Skype.

«В целом очень печально. Потому что более миролюбивой программы, более искренней и душевной, чем та, что вышла вчера вечером на телеканале «Россия 1», я не припомню. И эта программа получилась такой благодаря людям, которые пришли в нашу студию и выступили в ходе прямых включений», — прокомментировала ФАН свое попадание в «Миротворец» Мария Ситтель.

По словам ведущей, ее и Андрея Малахова назвали «врагами Украины» за то, что они показали «людское желание поговорить друг с другом и обняться».

«Хорошо, если за это меня назвали «врагом», то я готова быть в списках этого сайта. Тем более что там весьма неплохая компания собралась. Но люди, формирующие эти списки, никакого отношения к миротворчеству не имеют. Это и горько, и обидно, но такова жизнь», — добавила телеведущая.

Ее партнер по телемосту Андрей Малахов свое попадание в список «Миротворца» пока не прокомментировал.

Добавим, что в телемосте приняли участие заслуженные артисты РСФСР, России и УССР, спортсмены и другие известные деятели, а не простые россияне и украинцы, как изначально анонсировалось.