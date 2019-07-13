Сирия, 13 июля. Взрыв самодельной бомбы убил женщину в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе работают ВВС Сирии. Турецкая армия объявила второй этап антитеррористической операции на севере Ирака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям боевиков в Идлибе и Хаме

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение в Хаме и нанесли удар по радикалам на западе Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападения на курдского ополченца и порыве самодельной бомбы в Дейр-эз-Зоре

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведут бои с САА на северо-западе Хамы

Курды: потеряли одного бойца в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: объявили о начале второго этапа операции по зачистке севера Ирака от курдских радикалов.

Провинция Алеппо

После вооруженного столкновения сирийской армии с бандой протурецких боевиков линия соприкосновения сил отошла к поселку Аз-Забра, где САА обстреляла из крупнокалиберной артиллерии укрытия радикалов. Как сообщает новостное агентство Halab Today TV, данные о потерях боевиков уточняются.

Согласно сообщению новостного портала ANHA, протурецкие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) подожгли леса у поселка Джандарис и деревни Хаджик. Как сообщает источник, местное население тушит пожары собственными силами.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным портала Deir Ezzor 24 один из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит неизвестными в поселке Аль-Джиа на западе провинции Дейр эз-Зор. Под подозрением все еще находятся боевики ИГИЛ1, уже подорвавшие автомобиль у штаб-квартиры SDF в Ат-Таяне.

В поселке Аль-Хави скончалась женщина в результате взрыва самодельного взрывного устройства оставленного у дороги. Приехавший на место взрыва патруль SDF разогнал толпу мирных жителей, собравшихся у дороги, открыв по ним огонь. В настоящее время квартал оцеплен курдами.

Провинция Идлиб

По сообщениям новостного канала Halab Today TV с воздуха ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям радикалов в районе поселка Кефрайя на юге Идлиба. Информация о потерях среди радикалов пока что уточняется.

Провинция Хама

В ответ на нападение у поселка Аль-Хамамият Cирийская арабская армия (CАА) открыла огонь из пулеметов по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам» у деревни Закят, как передает источник в сети Twitter Halab Today TV. В настоящее время информация о потерях радикалов в живой силе и военной технике уточняется. Из противотанковых ракетных установок сирийские военнослужащие обстреляли склады боеприпасов и позиции радикалов у поселка Сармания на западе провинции, как передал новостной канал Baladi News. ВВС Сирии нанесли по укрепленияv джихадистов удар с воздуха.

Ирак

Минобороны Турции объявило о начале второго этапа антитеррористической операции «Коготь» на севере Ирака, направленную на ликвидацию радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Как передает новостное агентство Anadolu Agency, операция началась в полночь 12 июля. В операции были задействованы ВВС и тяжелая бронетехника. На следующем этапе на иракскую территорию был высажен турецкий спецназ, выдвинувшийся в районы предположительного нахождения баз террористов. Во время первого этапа операции «Коготь», начатого в конце мая, турецкие военнослужащие ликвидировали в Ираке 61 бойца курдского ополчения, согласно официальными заявления Министерств обороны Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.