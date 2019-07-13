На Украине считают, что в стране правят радикалы, а не Зеленский

Киев, 13 июля. Украинский общественный деятель Александр Скубченко заявил, что власть в его стране представляет не президент Владимир Зеленский, а радикалы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Скубченко отреагировал на обстрел здания телеканала «112 Украина» в Киеве из гранатомета. Общественник отметил, что это стало возможно из-за политики действующего президента по отношению к СМИ. В качестве примера он привел уголовное дело против телеканала NewsOne, который предложил провести телемост Россия — Украина.

Активист убежден, что в стране правят радикалы, «а Зеленский так — громко поговорить».

«Вчера NewsOne подвергся давлению радикалов и их поддержал президент. Сегодня окрыленные президентской поддержкой радикалы уже 112.ua из гранатомета расстреляли, — написал Скубченко на своей странице в соцсети. — Тоже поддержите, Владимир? Так завтра радикалы и вас расстреляют. Они ведь у нас есть власть, а вы — так, лишь громко поговорить».

Напомним, прошедшей ночью была совершено нападение на здание телеканала «112 Украина» на улице Дегтяревская, 21Г. Неизвестные обстреляли его из гранатомета.

Во время атаки никто не пострадал. Полицейские, приехавшие на место преступления, обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту происшествия.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко стали «вдохновителями» этой атаки.