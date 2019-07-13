Депутат Рады одобрил обстрел телеканала и пригрозил «неугодным» журналистам расправой

Киев, 13 июля. Бывший лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) Дмитрий Ярош прокомментировал обстрел украинского телеканала в Киеве, посоветовав «неугодным» журналистам увольняться.

Он поддержал обстрел здания телеканала «112 Украина», отметив, что если власть во время войны «не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты». Ярош, который является депутатом Верховной рады Украины, обратился к тем, кто озабочен нарушениями прав людей и свобод, посоветовав им «заткнуть глотки». Соответствующий пост она разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Коктейлей Молотова» и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться», — написал он.

Ярош также пригрозил всем «несогласным» и «неугодным» физической расправой.

Напомним, неизвестные в ночь на 13 июля обстреляли здание телеканала «112 Украина» в Киеве из гранатомета. К счастью, информации о пострадавших не поступало. На место незамедлительно приехали полицейские, которые оцепили территорию. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали случившееся, выразив уверенность в том, что именно президент Украины Владимир Зеленский является «вдохновителем» обстрела «112 Украина».

Генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф обратился к администрации президента, кабинету министров, к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности страны с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении «112 Украина».

1 Организация запрещена на территории РФ.