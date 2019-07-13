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В Крыму похвалили Зеленского за то, что он берет пример с Путина

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В Крыму похвалили Зеленского за то, что он берет пример с Путина

Симферополь, 13 июля. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за то, что он берет пример с президента РФ Владимира Путина.

Ранее украинский президент заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о строительстве нового моста. По словам главы президентского офиса Андрея Богдана, Зеленский на КамАЗе первым поедет по мосту, открытие которого должно состояться в середине сентября. В случае невыполнения указа, Филатов лишится своего поста.

Гемпель напомнил, что российский лидер во время открытия Крымского моста проехался по новому объекту на КамАЗе.

«Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба – президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров», — сказал в беседе с РИА Новости чиновник, добавив, что украинский президент планирует «проверить» мост на российском транспорте.

По его словам, Зеленский в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту.

Напомним, в мае прошлого года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста, который соединил Керченский и Таманский полуострова. В конце этого года ожидается открытие железнодорожной части.

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