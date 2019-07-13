Правительство утвердило календарь выходных и праздников россиян на 2020 год

Москва, 13 июля. Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников россиян на 2020 год, об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно опубликованному календарю на 2020 год, новогодние праздники в РФ продлятся с 1 по 8 января. При этом выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

В феврале россияне будут отдыхать с 22 по 24 число, а в марте праздничные дни выпадают на 7, 8 и 9 числа. Майские праздники продлятся с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 число. В июне правительство РФ утвердило праздничные дни 12, 13 и 14 числа. Следующий праздничный день ждет россиян 4 ноября.

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.



Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) July 13, 2019

Ранее Минтруд РФ предложил перенести январские выходные в 2020 году и сделать длинные майские праздники. Инициативу поддержала вице-премьер России Татьяна Голикова.