Одесса, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу с рабочим визитом в субботу. В ходе совещания в администрации морского порта Зеленский потребовал от главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке.

Ранее Зеленский неоднократно требовал усилить борьбу с контрабандой. Глава государства просил Власова принять кадровые решения и уволить руководителей таможен Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях, ответственных за нарушения.

Зеленский обратил внимание на то, что Власов сообщил в Facebook, что уволил неэффективных руководителей, но на самом деле отправил их в отпуск. Зеленский потребовал от уличенного во лжи главы ГФС увольнения.

«Я хотел бы, чтобы Вы написали заявление, не ушли в отпуск, а написали заявление на увольнение. Я Вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, Вы в Facebook написали, что увольняете их, а на самом деле, отправили в отпуск», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Глава ГФС в ответ на критику Зеленского сообщил, что двое руководителей таможен отправлены в отпуск по состоянию здоровья родственников. Они уже написали заявление об уходе.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я, — вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно», — возмутился Зеленский.

Президент Украины потребовал от Власова назвать дату увольнения. Кроме того, Зеленский пожелал узнать об увольнении не из Facebook, а из реальных документов.

Ранее Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект о люстрации экс-главы государства Петра Порошенко и его окружения. Однако послы стран G7 выступили с критикой законодательной инициативы президента Украины.