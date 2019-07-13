МВД РФ опубликовало видео признания подозреваемого в убийстве стюардессы

Москва, 13 июля. МВД России на официальном сайте опубликовало видеоролик, на котором подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в одном из отелей в Новой Москве дает признательные показания.

Молодой человек сообщил, что он убил девушку во время ссоры.

«Она начала просто громче, громче говорить, и у меня просто крышу сорвало», — пояснил подозреваемый.

Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что при задержании 25-летний москвич достал нож и попытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранители, задержав мужчину, доставили его для проведения следственных действий.

Ранее сестра убитой стюардессы заявила, что семья до сих пор не может поверить в случившееся. Она добавила, что ее родственница всегда была в центре внимания, но молодого человека у нее не было.