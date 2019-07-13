Экс-депутат Рады оценил вероятность свержения Зеленского и раскола Украины

Киевский военный эксперт Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский не продержится у власти и года, а Украина после него лишится территорий. Этот прогноз оценил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В эфире 4-го телеканала Арестович выразил уверенность, что «Зеленского снесут официальным путем или нет».

«Официально, по закону, или неофициально его сбросят. Украина, скорее всего, потеряет еще территории на этом пути», — сказал украинский эксперт.

По его мнению, вероятнее всего, что часть украинских территорий отойдет России, а Закарпатье получит Венгрия.

«И снова, как в 2014 году, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года», — сказал Арестович.

А после этого, считает он, на Украине установится военная диктатура.

«Любопытный сценарий, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. — Я бы не был столь категоричен, как господин Арествоич, но кое в чем с ним согласен».

По мнению Журавко, Зеленский действительно рискует не продержаться полный президентский срок, потому что он слабый политик, который «своими действиями провоцирует раскол страны и силовой захват власти».

«Зеленский пока не создал крепкой команды. У него нет союзников, которые помогли бы ему разрешить нависшую над Украиной проблему. А руководить страной — не то же самое, что руководить «95-м кварталом»», — заметил украинский политик.

Проблема, о которой он говорит, — это раскол Украины.

«Он неминуем, если ничего не изменится. Но вряд ли Венгрия получит Закарпатье военным путем. Сепаратистские настроения в этом пока еще украинском регионе сегодня настолько высоки, что жители Закарпатья активно получают венгерские паспорта и то и дело говорят о выходе из состава Украины. Точно так же отделиться от Украины и присоединиться к государствам, к которым примыкали исторически, могут и другие регионы. Арестович нового ничего не сказал, такие прогнозы давно делаются», — пояснил Журавко.

Он напомнил, что сценарий раскола Украины был обыгран в сериале «Слуга народа».