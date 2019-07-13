Экс-депутат Рады оценил вероятность свержения Зеленского и раскола Украины

Киевский военный эксперт Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский не продержится у власти и года, а Украина после него лишится территорий. Этот прогноз оценил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
В эфире 4-го телеканала Арестович выразил уверенность, что «Зеленского снесут официальным путем или нет».
«Официально, по закону, или неофициально его сбросят. Украина, скорее всего, потеряет еще территории на этом пути», — сказал украинский эксперт.
По его мнению, вероятнее всего, что часть украинских территорий отойдет России, а Закарпатье получит Венгрия.
«И снова, как в 2014 году, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года», — сказал Арестович.
А после этого, считает он, на Украине установится военная диктатура.
«Любопытный сценарий, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. — Я бы не был столь категоричен, как господин Арествоич, но кое в чем с ним согласен».
По мнению Журавко, Зеленский действительно рискует не продержаться полный президентский срок, потому что он слабый политик, который «своими действиями провоцирует раскол страны и силовой захват власти».
«Зеленский пока не создал крепкой команды. У него нет союзников, которые помогли бы ему разрешить нависшую над Украиной проблему. А руководить страной — не то же самое, что руководить «95-м кварталом»», — заметил украинский политик.
Проблема, о которой он говорит, — это раскол Украины.
«Он неминуем, если ничего не изменится. Но вряд ли Венгрия получит Закарпатье военным путем. Сепаратистские настроения в этом пока еще украинском регионе сегодня настолько высоки, что жители Закарпатья активно получают венгерские паспорта и то и дело говорят о выходе из состава Украины.
Точно так же отделиться от Украины и присоединиться к государствам, к которым примыкали исторически, могут и другие регионы. Арестович нового ничего не сказал, такие прогнозы давно делаются», — пояснил Журавко.
Он напомнил, что сценарий раскола Украины был обыгран в сериале «Слуга народа».
«Помните, в фильме показано, что Украина раскалывается на отдельные регионы, но персонажу Зеленского Василию Голобородько кажется, что он сошьет страну обратно? Так вот, у меня такое ощущение, что это не просто фильм, а разработанный Западом план по Украине, который сегодня претворяется в жизнь. Зеленский продолжает играть Голобородько. Сценарий для реальной жизни не переписали. Вот только счастливый ли будет финал — непонятно.
Я выступаю за сохранение Украины в тех границах, которые есть сегодня. Но для этого нужно изгнать из страны все радикальные элементы, которые привели мою Украину к нынешнему плачевному состоянию», — добавил Алексей Журавко.