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Происшествия

В частном секторе Кемерово сгорели два дома

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В частном секторе Кемерово сгорели два дома.

Кемерово, 13 июля. Днем 13 июля в Кемерово произошел серьезный пожар. По данным пресс-службы МЧС, происшествие было зарегистрировано на улице 2-я Заречная.

Очевидцы уточняют, что дым видно на Притомском проспекте и с Университетского моста. Пожар произошел в двух частных домах, которые расположены под одной крышей, сообщает «Газета Кемерова».

Пожарные службы работали большим составом из 18 человек и быстро справились с очагом возгорания. Пострадавших не зафиксировано. Причины возгорания будут выяснять правоохранительные органы.

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