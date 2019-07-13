В частном секторе Кемерово сгорели два дома.

Кемерово, 13 июля. Днем 13 июля в Кемерово произошел серьезный пожар. По данным пресс-службы МЧС, происшествие было зарегистрировано на улице 2-я Заречная.

Очевидцы уточняют, что дым видно на Притомском проспекте и с Университетского моста. Пожар произошел в двух частных домах, которые расположены под одной крышей, сообщает «Газета Кемерова».

Пожарные службы работали большим составом из 18 человек и быстро справились с очагом возгорания. Пострадавших не зафиксировано. Причины возгорания будут выяснять правоохранительные органы.