Скабеева посоветовала «Миротворцу» внести в базу сразу всех россиян

Москва, 13 июля. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала внесение коллеги Андрея Малахова в базу скандального украинского сайта «Миротворец». В своем телеграм-канале она посоветовала порталу внести в черный список сразу всех россиян.

Свой пост Скабеева назвала Welcome to the club. Она прикрепила скрин страницы с сайта «Миротворца» с информацией о Малахове.

Телеведущего внесли в черный список за проведение телемоста Россия — Украина. Скабеева напомнила, что изначально планировалось, что мероприятие проведут российский канал «Россия 1» и украинский NewsOne. Однако из-за угроз, поступающих в адрес украинских коллег, ВГТРК взял проведение мероприятия целиком на себя.

«Отдельно хочется отметить, что это какая-то особая форма шизофрении, — Малахова вносят на «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском ТВ», — констатирует Скабеева.

Она напоминает, что беседа россиян с украинцами была проведена, чтобы напомнить народам двух стран о том, что их объединяет. Следовательно, Малахов в передаче призывал к миру между жителями двух стран, а не войне.

«Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны, — саркастически заметила ведущая. — То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь».

После объявления о проведении 12 июля телемоста Россия — Украины против NewsOne на родине завели уголовное дело. Малахов записал видеообращение к Зеленскому, объяснив в послании, что его деятельность никаким образом не связана с политикой.

Мероприятие было проведено в студии «России 1», куда руководство ВГТРК пригласило участвующих в телемосте россиян и украинцев. Жители двух стран обсудили текущие отношения между государствами.