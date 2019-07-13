Повышение МРОТ может коснуться 4 миллионов россиян

Москва, 13 июля. Повышение минимального размера оплаты труда коснется примерно четырех миллионов россиян, сообщили СМИ со ссылкой на проект приказа Минтруда.

«Российская газета» сообщила, что МРОТ в следующем году увеличится до 12 тысяч 130 рублей. То есть повышение составит почти 850 рублей.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин пояснил, что показатель второго квартала при определении прожиточного минимума берется в связи с тем, что он обычно совпадает с годовым.

После общественного обсуждения проекта приказа министерства будет принято решение — подписать или скорректировать текст документа.