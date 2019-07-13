Успехи САА в борьбе с террористическими группировками на территории Сирии приводят к уменьшению численного состава в рядах боевиков. Такая ситуация не входит в планы США, чьи военнослужащие осуществляют подготовку и обучение джихадистов проамериканской группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», также известной как «Новая сирийская армия». Будущие боевики тренируются на американских военных базах, которые незаконно дислоцируются на территории САР.

О том, какими способами американцы заманивают в ряды бандгрупп живую силу, а затем удерживают ее, узнал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Одним из таких тренировочных пунктов является база «Ат-Танф», некогда созданная для защиты сирийско-иорданской границы и урегулирования обстановки на юго-востоке страны. Но это было раньше. Теперь «Ат-Танф» выполняет главную задачу США — набор и подготовку «добровольцев», которые вербуются в ряды незаконного вооруженного формирования для войны против легитимной власти.

Пожелавшим пройти обучение обещают ежемесячное денежное вознаграждение, а также обеспечение питанием и медицинской помощью, причем не только для самих боевиков, но и для их семей. Новобранцы, как правило, набираются из лагеря для беженцев «Эр-Рукбан», расположенного в 15 километрах от базы.

Положение обитателей лагеря катастрофическое: люди живут в абсолютной нищете, страдают от нехватки еды, воды и медикаментов. В такой ситуации любой мужчина, у которого есть семья, пойдет и запишется в ряды добровольцев, даже не разбираясь, чем ему потом придется заниматься.

Однако после окончания обучения бойцы сталкиваются с жестокой реальностью, в которой им теперь необходимо убивать и ежедневно рисковать своей жизнью. Несмотря на то, что деятельность боевиков обеспечивает «сытую жизнь» их семьям, далеко не все готовы к этому. Многие террористы хотели бы «откреститься» от своей причастности к «Новой сирийской армии» и выйти из зоны вокруг Ат-Танфа. Но американцы не готовы так просто распускать участников своей группировки.

Тем, кто желает покинуть ряды бандформирований, угрожают расправой над их семьями. Такой угрозы вполне достаточно для того, чтобы боевик передумал покидать ряды террористической группировки и продолжил воевать на благо вашингтонских покровителей.

Именно такое положение дел и выгодно США. «Эр-Рукбан» является идеальным «поставщиком» живой силы, которая находится под полным контролем Вашингтона. И до тех пор пока американцам будет выгодно использовать лагерь в своих целях, они не позволят беженцам покинуть его.