Теракт в Киеве: здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. События дня. ФАН-ТВ

Теракт в Киеве Истерия против журналистов в Киеве, которая началась с угроз, сегодня продолжилась терактом. Неизвестные обстреляли здание канала «112 Украина» из гранатомета. О звуках, похожих на взрыв, в полицию сообщили местные жители. К счастью, обошлось без пострадавших, кроме, разве что, самой постройки. На месте ЧП оперативники нашли обломки и детали оружия, после чего возбудили уголовное дело о теракте, стрелок в настоящий момент разыскивается. Не хотелось бы верить, но инцидент, кажется, вновь связан с политикой. Журналисты «112» анонсировали показ нового фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в нем знаменитый режиссер взял интервью у Владимира Путина. Вот только генпрокуратура в Киеве за трансляцию уже пригрозила каналу уголовным делом.

Новые пособия на детей Российские власти окажут новую поддержку малоимущим семьям. Правительство одобрило закон о повышении выплат на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020-го суммы приравняют к прожиточному минимуму на ребенка, пособия в каждом регионе будут отличаться, но в среднем составят около 10 тыс. рублей. И это существенно выше — в 200 раз по сравнению с текущими выплатами. Претендовать на денежную помощь смогут семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека, то есть порядка 45 тыс. рублей для одной пары. Теперь документ со всеми поправками рассмотрит Госдума уже во втором чтении.

Причина ЧП на реке Шуй В Тыве расследуют причины страшной трагедии на реке Шуй. Девять жертв, из них семеро — дети. Таков итог роковой поездки автомобиля «УАЗ», который вчера выехал из Кара-Суг-Аксы. Водитель вброд попытался пересечь реку, явление в тех краях вполне обычное. Но у машины внезапно отказал двигатель, по крайней мере, сейчас рассматривается именно такая версия. После этого застрявший на реке «УАЗ» унесло и опрокинуло сильным течением. В салоне авто находились 12 человек — пятеро взрослых и семеро детей в возрасте до 11 лет. Выжили только двое мужчин, судьба еще одной женщины неизвестна. Ее унесло речным потоком, когда все трое выбрались из авто и попытались удержать его «на плаву». Спасатели ведут поиски до сих пор. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело, а власти Тывы объявили двухдневный траур.