Диетолог объяснила, почему россияне не готовы экономить на мороженом

Москва, 13 июля. Специалисты сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods выяснили, что граждане РФ никогда не экономят на мороженом.

Диетолог пояснила, почему россияне не отказываются от лакомства в любое время года.

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова прокомментировала результаты исследования, согласно которым мороженое является единственным выходящим за рамки повседневного спроса продуктом. Она объяснила, что в лакомстве содержатся необходимые для организма вещества. Об этом пишет «URA.RU».

По словам диетолога, в мороженом, которое делается из молока и сливок, кальций содержится в большом количестве.

«Также в этом лакомстве содержится сахар, который, как отметила диетолог, способствует выработке гормона удовольствия — серотонина. Именно поэтому россияне покупают мороженое не только летом, но и в другие времена года», — поделилась Белоусова.

Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого, а также призвал граждан России тщательно изучать этикетку перед покупкой.

Напомним, ранее диетологи рассказали о пяти безвредных для организма способах скинуть лишние килограммы, но предупредили, что необходимо плавно перестраивать свой рацион питания. По словам экспертов, нужно сократить потребление углеводов, отказаться от сладких напитков и полуфабрикатов. Также важно не забывать включать в свой рацион овощи, фрукты, молочные продукты и мясо.