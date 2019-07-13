Украинский политолог рассказал, как ответ Путина свел на нет «игру» Зеленского

Киев, 13 июля. Ответ президента России Владимира Путина на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о новом формате переговоров по Донбассу свел на нет игру Киева, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт оценил прошедший телефонный разговор Путина и Зеленского в контексте предложенной ранее Зеленским идеи создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с участием США. По его мнению, заявление украинского президента было «хулиганским».

«Как будто говорит со своими партнерами по «95-му кварталу». Ему казалось, что если он так скажет, то выиграет с точки зрения пиара. Мол, сейчас Путин откажется, и я буду на коне, никаких переговоров, и все классно. А Путин не отказывается! Говорит: хорошо, я согласен, иди, договаривайся», — приводит «Экономика сегодня» слова Погребинского.

Путин своим ответом на предложение Зеленского сломал Киеву все расчеты, и теперь главе украинского государства придется договариваться с Западом. Погребинский подчеркнул, что Москва вежливо ответила на хамские заявления украинской стороны.

«Я думал, ответит какой-нибудь третий заместитель министра. Но нет, сначала Песков(пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков), потом Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров), потом сам Путин. Москва явно оставляет двери переговоров в любом формате открытыми, несмотря на хамство со стороны Зеленского», — добавил он.

В четверг президенты России и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Позже российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывается ни от одного из форматов по урегулированию в Донбассе.

Луганск и Донецк после государственного переворота на Украине в 2014 году объявили о своей независимости. В ответ украинская сторона стала вести военную операцию против республик Донбасса. Ситуацию в регионе пытаются урегулировать на международной арене. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут до сих пор.