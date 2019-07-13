Турция готовится к операции в Заевфратье, заключив тайную сделку с США

В последние дни ряд независимых источников сообщает, что Турция усиленно готовится к операции в Сирии, направленной против курдских отрядов «Демократических сил Сирии» в Заевфратье. Идет переброска войск и военной техники к сирийско-турецкой границе, создаются запасы материальных средств. По сообщениям СМИ, на границе с Сирией Турция сформировала группировку, насчитывающую более 80 тысяч человек личного состава и более 1000 единиц техники.

Знаковым является тот факт, что подготовка к операции идет на фоне начала поставок Россией в Турцию ЗРК С-400, которые так же будут размещены на сирийско-турецкой границе, вблизи населенного пункта Шанлыурфа и в южной части провинции Хатай.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что США и Турция заключили тайное соглашение, согласно которому Вашингтон дал свое согласие на поставку С-400 в обмен на гарантии Анкары обеспечить американские интересы в регионе. Тем самым Дональд Трамп сможет выполнить свое предвыборное обещание о выводе войск из Сирии в преддверии новых выборов президента США в 2020 году. Кроме того, США явно рассчитывают, что Турция, войдя в Заевфратье, рано или поздно столкнется с Ираном.

Если Анкара начнет операцию на востоке Сирии, у курдов нет ни малейших шансов победить в этом противостоянии. Результаты операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» — наглядное тому подтверждение.

Во всей этой большой игре забыли только об одном — интересах сирийского народа, в дом которого, возможно, скоро вторгнутся турецкие оккупанты.

Прокомментировать эту информацию Федеральное агентство новостей попросило кандидата исторических наук Бориса Долгова, старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

«Да, действительно поступают сообщения о подготовке Турции к военной операции на восточном берегу Евфрата. И есть непроверенная информация о том, что, согласившись на поставку Турции российских комплексов С-400, США требуют от Анкары выполнения их интересов на Ближнем Востоке и в сирийском конфликте, в частности. И в это можно поверить, потому что Турция является союзницей США по НАТО и во многом зависит от Вашингтона — как в глобальной политике, так и в экономическом плане», — подтвердил Борис Долгов.

Эксперт напомнил, что сама Анкара давно твердит, что ее национальной безопасности угрожает создание какого-либо курдского национального анклава.

«Но вопрос в том, насколько Турция готова продвигать американские интересы в регионе. Я считаю, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который является достаточно амбициозным политиком и считает, что Анкара — это наследница Османской империи, продвигает только свои интересы и интересы Турции. Эрдоган стремится стать лидером исламского суннитского мира, и это, собственно, очевидно. А потому его политика сегодня лавирует между интересами самой Турции, США и России. Насколько долго ему это будет удаваться, вопрос сложный», — считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Что же касается возможного столкновения Турции с Ираном ради американских интересов, то, по мнению Долгова, этого не произойдет.

«Надо иметь в виду, что Турция, как и Катар, поддерживает движение «Братья-мусульмане»1, действующее против Саудовской Аравии, прежде всего. И Иран негласно на их стороне. То есть у Ирана с Турцией если не альянс, то, по крайней мере, негласное союзничество. Так что в интересах США Анкара не будет конфликтовать с Тегераном», — уверен Борис Долгов.

Собеседник ФАН добавил, что во всей этой истории с лавированием Анкары между интересами разных сторон на Ближнем Востоке, безусловно, страдает сирийский народ.

«Говорить, что Турция или США действуют в интересах народа Сирии, не приходится. Это очевидно. Увы, здесь превалируют геополитические амбиции», — констатировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.