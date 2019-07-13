Кабмин РФ поддержал увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

Москва, 13 июля. Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает повышение выплат на детей для малообеспеченых семей, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Речь идет о семьях, в которых есть один или два ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет. Если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, то выплаты детских пособий для них будут увеличены. Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года. Пособия будут равняться прожиточному минимуму в регионе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее отметил, что средняя сумма ежемесячных выплат должна составить около десяти тысяч рублей на одного ребенка. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.

Напомним, на данный момент поддержка работающим матерям (или другим родственникам, которые сидят с ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, составляет 50 рублей в месяц.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что с 2020 года значительно увеличится пособие на детей от полутора до трех лет, получать его будут около 70% семей.