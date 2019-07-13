Раненого в Дамаске сирийского сапера будут лечить в России

Дамаск, 13 июля. Сирийского сапера, тяжело раненого в ходе проведения саперных работ в провинции Дамаск, направляют на лечение в Москву. Об этом сообщает источник в социальной сети Facebook (@rawad.zaki1).

Как сообщает источник, 9 июля 2019 года прапорщик Махмуд Аль-Шум, сотрудник саперного подразделения военного Мухабарата (сирийской военной разведки – Прим. ФАН) получил тяжелые ранения при обезвреживании боеприпасов, оставленных джихадистами в схроне в районе населенного пункта Ялда к югу от Дамаска. Сапер и два его помощника были доставлены в 601-й военный госпиталь Министерства обороны САР, где во время проведения сложной операции врачам пришлось ампутировать левую ногу выше колена, под угрозой ампутации была левая рука.

Прапорщик Махмуд Аль-Шум неоднократно работал вместе с российскими саперами и пользуется у них большим уважением. После получения ранения российские военнослужащие обратились с просьбой принять его на лечение в Россию. В ближайшее время его направят на лечение в Москву.

Российские врачи уверены, что смогут полностью восстановить раненую руку прапорщика Махмуда Аль-Шума. Также в ходе лечения в Москве он пройдет курс реабилитации.

Напомним, что сирийская правительственная армия в ходе зачистки территории, освобожденной от незаконных вооруженных формирований, регулярно натыкается на остатки боеприпасов и взрывчатых веществ. В данный момент бойцы сирийской армии продолжают прочесывание освобожденных городов и населенных пунктов с целью обезопасить районы для мирных жителей. Многие боевики перед уходом оставляли в регионе мины и самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что силы безопасности САР и инженерные подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад с боеприпасами в деревне Кажал, расположенной на северо-западе провинции Хомс. Среди обнаруженного оружия были тяжелые пулеметы и пистолеты различного калибра.