Кандидат в Мосгордуму Соболь возглавила предвыборный антирейтинг по 43-му округу

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Претенденты отдали бланки с подписями избирателей в избирком для проверки подлинности. Этот процесс стал катализатором многих скандалов и провокаций, которые только усилили напряженную политическую обстановку. Масла в огонь подлила публикация опроса ВЦИОМ о рейтинге самовыдвиженцев в МГД. Не обошлось и без упоминания имени одиозного юриста ФБК Любови Соболь, которая заняла лидирующие позиции в антирейтинге.

Результаты опроса ВЦИОМ дали Любови Соболь повод для «победной» публикации в своем Twitter-аккаунте. Как выяснилось, юрист ФБК причислила себя к двойке претендентов, у которых самый высокий рейтинг. Подручная Навального предпочитает демонстративно игнорировать «провластного кандидата» Андрея Соколова, который возглавил список чарта, явно провоцируя с конкурентом по округу конфликт.

Однако опрос ВЦИОМ включал в себя не только данные об известности кандидатов. Помимо рейтинга популярности, есть антирейтинг, результаты которого выводятся, исходя из следующих вопросов: «За кого бы вы не проголосовали» и «Как вы относитесь к кандидату: положительно или отрицательно?». Итог показывает, что Соболь действительно стала лидером — ее правда знает много респондентов, однако избиратели не хотят видеть ее в кресле депутата Мосгордумы.

Подобный исход закономерен — юрист ФБК прославилась благодаря участию в ряде скандалов, которые обеспечили ей дурную известность. Попытки шантажа с требованием миллионных выплат, публичное проявление агрессивного поведения, нападки на беременную Симоньян, подделка предвыборных подписей — Соболь получила свою дозу популярности, однако должного уровня доверия от избирателей кандидат в Мосгордуму так и не заслужила.