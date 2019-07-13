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Известный на весь мир турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь поставок С-400

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Известный на весь мир турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь поставок С-400

Анкара, 13 июля. Попавший в Книгу рекордов Гиннесса турецкий кондитер Хасан Аджар заявил, что испечет национальный пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок Анкаре российских ЗРК С-400.

Аджар из турецкой Бурсы прославился за весь мир в 2012 году, когда испек самый большой берек — национальный пирог. Его длина которого составила 2023 метра. За этот кулинарный шедевр турецкий кондитер попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В связи с началом поставок С-400 в его страну Аджар решил приготовить презент для российского лидера. Он отметил, что о поставках российских ракет в Турции очень много говорили и ждали с нетерпением этого дня.

«Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами, — приводит слова кондитера РИА Новости. — Поэтому я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог — берек».

Известный на весь мир турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь поставок С-400

Мастер кулинарии уточнил, что в качестве начинки выбрал брынзу и шпинат. Всего пирог будет весить около четырех килограммов. Посылка должны быть доставлена президенту России в течение пяти дней.

«Берек можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления», — напомнил Аджар.

Кондитер также отметил, что во время одного из последних визитов в Турцию Путин выразил желание посетить турецкий ресторан.

«Я хочу пригласить его в наш прекрасный древний город Бурсу и в мой ресторан, где сделаю для него самый лучший берек», — предложил кондитер.

Ранее в субботу министерство национальной обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолета с элементами ЗРС С-400 на авиабазе «Мюртед» под Анкарой.

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