Гендиректор «112 Украина» призвал власти страны осудить обстрел здания телеканала

Киев, 13 июля. Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф призвал власть и правоохранительные органы страны осудить нападение на телеканал. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте телекомпании.

Бенкендорф обратился к администрации президента, кабинету министров, к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности страны с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении телеканала «112 Украина».

«Вы должны четко и решительно сказать: «На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ». Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран «Большой семерки», куда мы уже обратились за поддержкой», — подчеркивается в сообщении.

Гендиректор телеканала также обратился к сотрудникам «112 Украина» и заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить их безопасность.

«Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении», — сказал Бенкендорф.

Напомним, в ночь на субботу неизвестные совершили атаку на здание телеканала, которое расположено на улице Дегтяревская в Киеве. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место преступления, обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили прилегающую к месту нападения территорию. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что именно президент Украины Владимир Зеленский является «вдохновителем» обстрела «112 Украина».

Руководство телеканала обратилось к международным организациям с просьбой о помощи, опасаясь за жизнь и здоровье своих журналистов, так как радикалы готовят акцию протеста у здания после анонса фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».