Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в аэропорту Киева

Киев, 13 июля. Самолет белорусской авиакомпании Belavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту «Жуляны» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Лайнер, следовавший из Минска в Киев, выкатился за пределы ВПП 12 июля в 23.40 по местному времени (совпадает с московским). На борту самолета находились 139 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Всех незамедлительно эвакуировали и доставили в терминал аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что после инцидента было осуществлены мероприятия по эвакуации самолета с ВПП.

«Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время», — проинформировали в аэропорте.

Ранее сообщалось, что два пассажирских самолета столкнулись во вторник утром в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Инцидент произошел во время буксировки пассажирских лайнеров.