Москва, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский является «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве, заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета. По мнению украинских оппозиционеров, такие преступления возможны из-за политики президента страны и генерального прокурора Юрия Луценко.

«Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к «112 Украина», — заявили в политической силе.

В партии подчеркнули, что украинские радикалы, которые, по мнению оппозиционеров, совершили нападение на журналистов «112 Украина», чувствовали себя в безопасности при бывшем президенте Петре Порошенко. После смены власти — с приходом Зеленского — ситуация не изменилась, добавили они.

В ночь на субботу была совершена атака на здание телеканала на улице Дегтяревская, 21Г. К счастью, во время атаки на телеканал никто не пострадал. Полицейские, приехавшие на место преступления, обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту нападения.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Службу безопасности страны эффективно расследовать произошедшее.