Клинцевич назвал обстрел здания «112» вызовом новому президенту Украины

Москва, 13 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал беспрецедентным случай с обстрелом из гранатомета здания телеканала «112. Украина» в Киеве.

«Использование тяжелого вооружения в столице европейского государства на исходе второго десятилетия XXI века – случай беспрецедентный», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

По мнению Клинцевича, данный инцидент — вызов новому президенту Украины, и если сегодня обстреляли офис телеканала, то нет никакой гарантии, что следующей жертвой обстрела может стать администрация главы государства.

«Мир еще раз убедился, что ситуацию на Украине никто практически не контролирует. О каком мире в Донбассе может идти речь, если пока не удается навести в стране даже элементарный порядок?!» — добавил сенатор.

В субботу сообщили, что неизвестные обстреляли офис телеканала «112. Украина» из гранатомета. По данным полиции, в результате случившегося никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт», сообщил НСН.

Ранее украинский телеканал обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступают от националистов. Радикалы были возмущены намерениями «112. Украина» показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в котором рассказывается об украинском кризисе. В картине также есть эксклюзивное интервью президента России, отметил телеканал «360».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После госпереворота в стране Луганск и Донецк заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.