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В ФК «Крылья Советов» рассказали новые подробности об аренде Анюкова у «Зенита»

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В ФК «Крылья Советов» рассказали новые подробности об аренде Анюкова у «Зенита»

Самара, 13 июля. Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин рассказал Федеральному агентству новостей о возвращении защитника Александра Анюкова в самарский клуб. 

«Вариант возник некоторое время назад, но вы же понимаете, что заранее информация о трансферах не озвучивается, пока контракт не подписан. Конечно, возвращение Саши, самарца и знаковой фигуры для «Крыльев» — радостная новость. Он уже находится в расположении команды, готовится к игре с ЦСКА. Теоретически может принять участие в матче. У него был контракт с «Зенитом» как у играющего тренера, поэтому он перешел на условиях аренды», — рассказал менеджер. 

Напомним, Анюков выступал за самарский клуб в начале карьеры, а в 2005 году стал футболистом «Зенита». Летом этого года стало известно, что он завершит карьеру и станет играющим тренером. Однако затем «Крылья» сообщили о переходе 36-летнего защитника.

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