В ФК «Крылья Советов» рассказали новые подробности об аренде Анюкова у «Зенита»

Самара, 13 июля. Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин рассказал Федеральному агентству новостей о возвращении защитника Александра Анюкова в самарский клуб.

«Вариант возник некоторое время назад, но вы же понимаете, что заранее информация о трансферах не озвучивается, пока контракт не подписан. Конечно, возвращение Саши, самарца и знаковой фигуры для «Крыльев» — радостная новость. Он уже находится в расположении команды, готовится к игре с ЦСКА. Теоретически может принять участие в матче. У него был контракт с «Зенитом» как у играющего тренера, поэтому он перешел на условиях аренды», — рассказал менеджер.