Зеленский отказался встречаться с матерью убитого Бузины

Киев, 13 июня. Украинский президент Владимир Зеленский отказался от личной встречи с матерью убитого журналиста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

Ранее он рассказал, что мать Бузины просит встречи с президентом Украины. Он подчеркнул, что с момента убийства публициста прошло более четырех лет, однако лица, виновные в совершении преступления, до сих пор не установлены. Кузьмин выразил надежду на то, что глава украинского государства с пониманием отнесется к просьбе женщины и согласится на встречу.

«Мама Олеся обратилась к новому президенту с просьбой о личном приеме. Президент отказал, видимо, решив, что для него сейчас важнее парламентские выборы», — объяснил Кузьмин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что после проведения парламентских выборов начнет «новый этап борьбы за справедливость». По словам Кузьмина, он намерен инициировать дело против бывшей власти в связи с убийством журналиста.

«Уже при новом президенте, новой Раде, новой власти первым нашим шагом будет направление в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины заявления, в котором будет изложена версия о причастности к убийству украинских спецслужб и о сокрытии этих фактов генпрокурором», — написал адвокат.

Напомним, украинского журналиста и писателя Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года. Преступление было совершено возле его дома в Киеве. Изначально следствие рассматривало несколько версий убийства. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о «раскрытии дела» и назвал исполнителями преступления Дениса Медведько и Андрея Полищука. В конце 2015 года были отпущены под «частичный домашний арест».

В комментарии Федеральному агентству новостей адвокат потерпевшей стороны Артем Захаров заявлял, что «с первого дня расследования Генпрокуратура страны делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым».