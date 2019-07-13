Ремесло поставил на место Волкова в ответ на критику расследования о «мертвых душах» за Соболь

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал расследование, в котором уточнил некоторые детали схемы рисовки подписей за кандидата в Мосгордуму от ФБК Любовь Соболь. Оказалось, что в штабе кандидата ФБК решили использовать данные умерших людей.

Ремесло объяснил, что «мертвые души» в листах — бич всех рисовальщиков подписей, так как за актуальностью купленной заранее базы очень сложно следить. Но это знают и сами собирающие подписи, так как в комиссиях первыми проверяют на этот счет подписи пожилых и очень пожилых людей.

Навальнисты нашли выход — они использовали паспортные данные недавно умерших и просто нарисовали новые даты рождения. Как рассказал Илья Ремесло, позже он даже нашел могилы тех, кто «оставил подпись» за Любовь Соболь, будучи уже на кладбище. По данным расследования, всего в листах было около 20% «мертвых душ».

Расследование юриста Общественной палаты России Ильи Ремесло об использовании штабом Соболь в подписных листах данных умерших людей вызвало бурную реакцию у директора ФБК Леонида Волкова.

Он написал эмоциональный пост в Facebook, где назвал Ремесло «Петросяном» и попытался свести обсуждение скандала с «мертвыми душами» к вопросу «откуда у вас эта информация?». Волков заявил, что у Ремесло якобы странным образом появились ФИО людей из подписных листов.

Ремесло немедленно ответил навальнисту по пунктам, заметив, что они очень слабо подумали, когда всем штабом выбирали «отмазку».

Юрист рассказал, что располагает и другими данными из подписных листов Соболь и, если бы Волков внимательно слушал, он бы это понял. Во-вторых, их никто и не передавал — член Общественной палаты России подробно рассказал, что нашел несоответствия в ходе расследования, располагая базой адресов по округу, которую можно получить абсолютно законно. В-третьих, если данные паспортов, включая номера, полностью совпадают с данными умершего человека и так во всем, кроме даты рождения, которую изменили сборщики «художники», — это именно рисовка и ничего больше, так что попытка Волкова оправдаться лишь сильнее потопила кандидатов ФБК во лжи.

«Не совпадает лишь год рождения, потому что вы его сами изменили, чтобы не спалиться, так как «на смертность» проверяют пожилых подписантов. Вот вы и заменили в листах год их рождения на 1997-1998. Поздравляю Вас, Леонид, соврамши», —заключил Ремесло.

От дальнейшего диалога Волков и другие навальнисты пока отказались, Соболь тоже пока не отреагировала, так как увлечена подготовкой к несогласованным пикетам в Новопушкинском сквере, назначенном на 14 июля. Любопытно, что команда ФБК, состоящая во многом из профессиональных юристов, пытается защищать свои интересы ультиматумами и призывами к избирателям выходить на незаконные акции.