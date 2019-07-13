Сын Талькова поскандалил в аэропорту из-за гитары

Москва, 13 июля. Сын погибшего музыканта Игоря Тальков, Игорь Тальков-младший рассказал о скандале в столичном аэропорту «Шереметьево» с сотрудниками авиакомпании UTair.

Тальков-младший утверждает, что не успел на самолет из-за того, что в аэропорту его заставили покупать дополнительное место для музыкального инструмента. По словам музыканта, сотрудники компании просили его «то идти в представительство, то платить еще 4200 за еще один багаж на нее (гитару), то покупать ей отдельное место в салоне».

«И это при билете «премиум», в который включено все, даже спортинвентарь можно везти, — возмутился 37-летний исполнитель в Instagram. — По моему опыту, пока еще осталось две авиакомпании, которые зарабатывают на перелетах людей — это S7 и «Аэрофлот»! Остальные еще наваривают на музыкальных инструментах, продавши здравый смысл, совесть и честь за 4000-5000 рублей».

Музыкант заявил, что из-за этой ситуации он опоздал на посадку на три минуты и его не пустили в самолет. В связи с этим Тальков-младший был вынужден лететь на гастроли другим рейсом.

Напомним, Тальков-младший уже не в первый раз попадает в скандальные истории. Так, в конце прошлого года артиста повторно поймали за пьяным вождением, против него было возбуждено уголовное дело. Однако Тальков-младший отделался штрафов, также его лишили водительских прав. Впрочем, и это музыканта не остановило и уже в июне он вновь гонял на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.