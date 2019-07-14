Сирийские беженцы возвращаются на родину из лагеря в Ливане

Дамаск, 14 июля. Несколько автобусов, перевозящих сотни сирийских беженцев из Ливана, прибыли на новый пункт «Джейдет Ябус», расположенный на сирийско-ливанской границе. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ряд беженцев выразил свое счастье в связи с возвращением домой после многих лет отчуждения, отдавая дань сирийской арабской армии, которая боролась с терроризмом и победила его благодаря своему героизму. Именно благодаря этому героизму люди сегодня возвращаются в свои деревни и дома, покинутые террористическими организациями.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что все сирийские беженцы получают первую медицинскую помощь в случае необходимости в специальном мобильном медпункте, расположенном неподалеку от КПП. Кроме того, им дают одежду, еду и лекарства на первое время. Всех людей развозят по родным деревням на специальных автобусах, выделенных правительством.

Ранее сообщалось, что в рамках директив правительства Сирии о возвращении всех перемещенных граждан в родные районы и населенные пункты новая группа перемещенных сирийцев была проведена через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия», расположенный в окрестностях Хомса, с целью возвращения в города, освобожденные сирийской правительственной армией от незаконных вооруженных группировок.

Сирийские семье, возвращающиеся на родину, подтверждают, что любовь к Сирии останется в сердце каждого гражданина САР, несмотря на годы эмиграции.