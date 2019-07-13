Буйнов прокомментировал скандал из-за гримерки Лободы на фестивале «Белые ночи»

Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Петербурге фестивале «Белые ночи». Артистке не понравилось, что ей не выделили отдельную гримерную. Инцидент прокомментировал другой участник фестиваля — певец Александр Буйнов.

Как сообщили «Невские новости», ссылаясь на организаторов «Белых ночей», возможности предоставить артистам отдельные гримерки не было, а потому участники международного музыкального фестиваля были вынуждены делить гримерные комнаты на два-три человека.

Однако Светлане Лободе такие условия не понравились, после чего она устроила скандал, потребовав для себя VIP-гримерку.

«Я видел Светлану Лободу на фестивале мельком, поздоровался и все. Про скандал, если честно, не слышал. Да, было тесно, но было дружно», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей певец Александр Буйнов, который вчера тоже выступил на «Белых ночах».

Напомним, певица Светлана Лобода, отличающаяся, по словам ее продюсера Натэллы Крапивиной, непростым характером и высокой требовательностью, не в первый раз устраивает скандалы, требуя к себе особенного отношения.

Не так давно Лобода обругала нецензурной бранью сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» из-за того, что ее не встретили сразу по прилету в столицу, чтобы проводить в VIP-зал, и ей пришлось добираться самостоятельно до него.

На кадрах, попавших в сеть, слышно, как певица говорит, что ей не нужны извинения, а нужен профессионализм в работе, который она сама проявляет, отрабатывая концерты, «как в последний раз». Однако поклонники артистки считают, что у нее звездная болезнь.

Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проходит с 11 по 13 июля 2019 года. В пятницу день был посвящен песням Аллы Пугачевой. Помимо Светланы Лободы и Александра Буйнова их исполняли: Григорий Лепс, Николай Басков, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Слава и Ирина Дубцова.

Фестиваль «Белые ночи» проходит в Петербурге с 1992 года и продолжает быть самым грандиозным и любимым мероприятием в сфере популярной музыки не только в России, но и во всей Восточной Европе.