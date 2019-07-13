Сирийские беженцы возвращаются в родные деревни в провинции Хомс



Дамаск, 13 июля. В рамках директив правительства Сирии о возвращении всех перемещенных граждан в родные районы и населенные пункты новая группа перемещенных сирийцев была проведена через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия», расположенный в окрестностях Хомса, с целью возвращения в города, освобожденные Сирийской арабской армией (САА) от незаконных вооруженных группировок.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В настоящее время возвращение десятков перемещенных семей осуществляется в рамках целого ряда услуг, предоставляемых провинцией Хомс, в том числе по медицинским аспектам. Кроме того, сирийские власти облегчают операции по получению новых документов в дополнение к обеспечению бесплатных транспортных средств для доставки людей по местам их проживания.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Радость возвращающихся на родину Сирия сирийских беженцев была смешана со слезами печали из-за террора, который держал их долгие годы вдали от родины.

Сирийские семьи, возвращающиеся на родину, подтверждают, что любовь к Сирии останется в сердце каждого гражданина САР, несмотря на годы эмиграции.

Ранее сообщалось, что десятки сирийских беженцев вернулись на родину из лагеря для перемещенных лиц, расположенном в Иордании. Вместе с личными вещами они пересекли пограничный переход «Насиб» в провинции Даръа и направились в свои деревни и дома после того, как сирийская правительственная армия восстановила над ними контроль.

Соответствующие власти в провинции Даръа готовились к приему возвращающихся лиц, предоставляя им бесплатные автобусы и грузовики для перевозки их самих и их личных вещей. Число людей, вернувшихся в Сирию через «Насиб», с момента открытия до сегодняшнего дня превысило 22 тысячи.