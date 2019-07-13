В Уфе задержали трех мужчин, напавших на полицейского

Уфа, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин по факту нападения на полицейского в Уфе. В 4.00 утра около одного из развлекательных заведений Уфы произошла драка между посетителями, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Полицейский патруль приехал на место конфликта для предотвращения правонарушения. Но несколько человек, которые участвовали в драке, нанесли одному из полицейских телесные повреждения и отобрали табельное оружие. Правонарушителям удалось сбежать с места происшествия, но вскоре они были задержаны.

В ходе оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых. По предварительным данным, один молодой человек оказался жителем города Октябрьского. Ему 31 год и ранее он уже был осужден за совершение преступных действий против сотрудника полиции. Также к нападению могут быть причастны молодые люди, которые были в компании с ним — это 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний житель Уфы. Табельное оружие, украденное у сотрудника полиции, было найдено и изъято.

Указанные лица сейчас находятся в отделении полиции. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 318 и ст. 226 УК РФ о нападении на сотрудника полиции и хищении оружия.

Сотрудник полиции, который пострадал от действий подозреваемых, в настоящее время находится в больнице, где врачи оказывают ему медицинскую помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося.