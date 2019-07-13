Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Горящий склад бывшего химзавода в Дзержинске сняли на видео

36
0 Оставить комментарий

Горящий склад бывшего химзавода в Дзержинске сняли на видео

Дзержинск (Нижегородская область), 13 июля. Склад бывшего химзавода «Заря» загорелся в Дзержинске. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

Склад с макулатурой загорелся в нижегородском Дзержинске. Раньше на этой территории находился химический завод «Заря».

По словам очевидцев, в непосредственной близости оттуда находится завод «Кристалл», там производят боеприпасы. В настоящий момент спасатели борются с огнем, чтобы не допустить его распространение на «Кристалл».

Сведений о пострадавших во время пожара в настоящее время нет. Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что пожар на ТЭЦ в Мытищах, который произошел 11 июля, возник из-за внешнего повреждения газовой трубы, которая проложена глубоко под землей. В трагедии пострадали 13 человек, один из которых находится в больнице. Один человек погиб. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров