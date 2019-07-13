Путин поговорил с Зеленским по телефону. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Путин против антигрузинских санкций «Слишком много чести». Российский президент в очередной раз поразил мир своим благородством. Одной лаконичной фразой Владимир Путин ответил и желающим ввести антигрузинские санкции, и сторонникам возбуждения уголовного дела против журналиста телеканала «Рустави 2». Но обо всем по порядку. После приступа русофобии в Тбилиси депутаты Госдумы предложили перекрыть кислород грузинскому вину и минералке. Чтобы несколько отрезвить горячие головы. Однако решать политические проблемы за счет простых смертных — не наш метод. Это Штаты с Евросоюзом привыкли при каждом чихе вводить санкции. Владимир Путин посчитал, что новые ограничения лишь усложнят и без того не лучшие отношения Москвы и Тбилиси. Если же говорить о прекращении авиаперелетов в Грузию с 8 июля, здесь уже речь идет о безопасности россиян. Это вопрос жизни и смерти, а не бизнеса. Не сменил президент России милость на гнев и в отношении своего личного обидчика, с позволения сказать, журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии. 7 июля, в праздник всех святых Санкт-Петербургских, в эфире своей авторской программы представитель голубого экрана обрушился с ушатом мерзкой нецензурщины на Владимира Путина и его покойных родителей-блокадников. Удивительно, что оперировал вульгарный патриот исключительно русскими сквернословиями. Президент, как истинный петербуржец и вежливый человек, личное оскорбление простил. О любителях погавкать, создавая себе хайп из воздуха, еще баснописец Крылов размышлял. Да и Пушкин говаривал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». «Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производное. И ругань, и брань — это все производное. Вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше», — сказал Владимир Путин. Политическая верхушка Грузии за хамское поведение нерадивого вещуна повинилась, впрочем, как и руководство канала. Однако об увольнении грубияна речи не идет: законы страны он не нарушил. Для Тбилиси запретить отборную брань в эфире — все равно, что свободу слова задушить голыми руками. Несмотря на протест культурной общественности у здания телеканала в Тбилиси против грузинских «шариковых», пока матерщинник лишь отстранен от эфира на пару месяцев. Есть время поработать над собственным лексиконом и освежить в памяти кодекс чести кавказских горцев.

Зеленский впервые поговорил с Путиным «Перчатка брошена»: наконец-то Зе-президент созрел для разговора с Владимиром Путиным. О своем решении встретиться с российским лидером его тезка Зеленский заявил в видеообращении. «Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — заявил президент Украины. Белорусский коллега Зеленского Александр Лукашенко обеими руками за предложение провести международную встречу в Минске, да и Кремль не сказал «нет». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков убежден: США в этих переговорах явно лишнее звено, ведь Вашингтон — не участник нормандского процесса. «Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение», — сказал Дмитрий Песков. Разговор все-таки состоялся. Но пока лишь телефонный. По инициативе украинской стороны Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые пообщались. Лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и договорились поддерживать контакты. А вот народной дипломатии власти Украины крылышки изрядно подрезали: инициативу телеканалов «Россия-1» и украинского «NewsOne» навести мосты, точнее телемост, обрубили на корню. И это несмотря на анонсы эфира 12 июля под названием «Надо поговорить». Идею раскритиковали и сам Зеленский, и Служба безопасности Украины, и радикалы из Верховной Рады. А угрозы физической расправы и риск потерять лицензию на вещание вынудили украинских телевизионщиков отказаться от программы мечты с очевидно высоким рейтингом. Не у дел остался и один из ведущих несостоявшегося телемоста Андрей Малахов. «Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа — журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали. Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического моста, это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели — сделать праздник улыбок и счастья», — сказал Андрей Малахов. Парадоксальная ситуация: в разгар холодной войны телемосты между СССР и США с их бессменными «теледипломатами» Владимиром Познером и Филом Донахью помогли двум геополитическим врагам «понять и простить» друг друга, и, возможно, даже предотвратить ядерную катастрофу. Сейчас же власти Незалежной сжигают мосты с братским народом, лишая, по сути, родных людей поговорить по душам.

Отставка британского посла в США Повесть о том, как поссорились Дональд «Американович» с Терезой «Великобритановной». Президент США отказался от услуг посла Британии в Штатах Кима Дэррока. «Мы больше не будем иметь с ним дел» — такой вердикт глава звездно-полосатых вынес в соцсетях. В своем Twitter неуравновешенный Трамп даже назвал Дэррока «чокнутым послом». Причиной разлада в союзе англосаксов стал дипломатический скандал: «обожаемый» американским президентом CNN чуть ли не раскрыл тайну исповеди, опубликовав отрывки из секретных телеграмм Дэррока, в них тот оценил политику Белого дома как «неумелую» и «некомпетентную». Право посла на свободу слова поддержала британский премьер-министр. Это привело главу США в бешенство: он не упустил случая позлорадствовать над «училкой», как в свое время окрестил Терезу Мэй, и поздравил жителей Королевства с тем, что скоро у них появится новый премьер. И, весьма вероятно, похожий на 45-го президента Штатов по мировосприятию, но и внешне. Своих симпатий к Борису Джонсону Дональд Трамп ничуть не скрывает.

Мицотакис — новый премьер Греции Триумф «Новой демократии» на ее исторической Родине. Консервативная партия со столь звучным названием покорила греческий «демос» на досрочных парламентских выборах. И теперь ее лидер Кириакос Мицотакис — новый премьер-министр Греции со знакомой до боли фамилией. Шерлок Холмс уверовал бы в этом случае в переселение душ: в «лихие» 90-е премьером ведь уже был один Мицотакис. Но никакой мистики — это покойный отец новоиспеченного главы правительства Константинос, представитель славной политической династии, в свою очередь племянник премьер-министра Греции со стажем Венизелоса . Вот такая «политическая одиссея». Инициатором роспуска греческого парламента и досрочных выборов стал президент страны Прокопис Павлопулос. Решение вынужденное: ранее правящая партия СИРИЗА проиграла европарламентскую битву все той же «Новой демократии». Вот и на сей раз оппозиция оставила действующую власть «с носом»: партия-фаворитка получила чуть менее 40% голосов и 158 мест в парламенте. Правящая коалиция левых радикалов СИРИЗА во главе с теперь уже экс-премьером Алексисом Ципрасом в честной схватке завоевала 86 мандатов. Еще четыре партии конкуренции политическим «Сцилле» и «Харибде» не составили, но все же проскочили в «Афинскую думу». «Мицотакис-второй» вместе с новым кабинетом министров уже присягнул на Евангелии верой и правдой служить греческому народу. С новой должностью премьер-министра поздравил, в том числе и президент России. Владимир Путин выразил уверенность, что диалог Москвы и Афин останется на столь же высоком уровне. И, хотя, консерватор Мицотакис почитает Соединенные Штаты и Евросоюз поболе своего предшественника Ципраса, «трудностей перевода» у наших православных стран возникнуть не должно.