Сирия, 13 июля. В результате взрыва, устроенного террористом-смертником у штаб-квартиры SDF в Дейр-эз-Зоре, погибли и были ранены 10 человек, САА ведет бои с радикалами в Хаме. В Идлибе ВВС Сирии ударили по расположениям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение радикалов на северо-западе Хамы и на юге Алеппо.

«Исламское государство1»: с помощью террориста-смертника совершило нападение на штаб-квартиру SDF в Дейр-эз-Зоре и взяло ответственность за два других инцидента в провинции.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают расположения САА в Хаме противотанковыми ракетами.

Курды: потеряли около десяти человек в результате теракта в Дейр-эз-Зоре

«Фатах аль-Мубин»: заявила об уничтожении БМП сирийской армии на северо-западе Хамы.

Провинция Алеппо

В провинции продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и протурецкими боевиками. Согласно данным новостного источника в сети Twitter Aleppo AMC отряд сирийской армии вступил в бой с группой радикалов у поселка Хариша. Нападение боевиков было отражено. По заявлению боевиков в ходе перестрелки ими было ликвидировано пятеро военнослужащих правительственных сил.

Согласно данным новостного агентства SANA, инженерные подразделения САА проводят разминирование в восточных районах столицы Алеппо. Работы по сбору и ликвидации мин-ловушек и боеприпасов, оставленных после боевых действия радикалов продлятся до 14.00. После боеприпасы собранные саперами будут подорваны на полигоне за городской чертой.

Провинция Дейр-эз-Зор

Тела двух иранских бойцов ополчения Корпуса стражей исламской революции были обнаружены к югу от аэропорта Дейр-эз-Зора, как сообщает новостной портал Step News Agency. Наиболее вероятно, что иранцы были атакованы «спящей ячейкой» «Исламского государства» - часть радикалов скрывается в настоящее время в пустыне в провинции, совершая нападения на курдские блокпосты и конвои сирийской армии.

Вооруженная группировка боевиков напала на штаб «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Ат-Таяна. Ответственность за нападение сразу же взяли на себя исламисты ИГИЛ1, как передает источник в сети Twitter Sim Nasr. Нападение было совершено террористом-смертником, который находился за рулем заминированного автомобиля. Как сообщает источник Euphrates Post, в результате нападения десять курдских бойцов были убиты или ранены, в штабе начался пожар. Террористы также заявили о своей причастности к организации нападения на сотрудников курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» в деревне Хатай и подрыве самодельного взрывного устройства у христианской церкви в городе Камышлы, в результате которого 16 человек получили ранения и двое скончались на месте.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают свою работу на юге провинции. Утром с самолетом были обстреляны укрытия радикалов в окрестностях города Хан-Шейхун и у поселка Аль-Фуа, о чем сообщает Twitter-канал Halab Today TV. Второй вылет ВВС Сирии был предпринят в районе поселка Кафр-Рума и деревни Хиш, где расположены опорные пункты джихадистов. Военные самолеты нанесли по укрытиям радикалов точечные удары, как передает новостное агентство Step News Agency. Данные о потерях боевиков в живой силе и военной технике пока что уточняются.

Провинция Хама

Боевики операционного штаба «Фатах аль-Мубин» заявили о нападении на отряд САА в районе поселка Кафр-Яхуд. Согласно заявлению радикалов, которое передал новостной портал Baladi News, они сумели ранить и убить несколько военнослужащих сирийский армии в ходе столкновения.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» также заявили об уничтожении бронемашины пехоты САА залпом из противотанковой установки у недавно освобожденного поселка Аль-Хамамият и Аль-Джубейн на северо-западе провинции, как передает Twitter-канал Step News Agency. Официальные СМИ пока не подтверждают потери сирийской армии на северо-западном фронте.

1 Организация запрещена на территории РФ.