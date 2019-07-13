Новые жуткие фото с места убийства бортпроводницы в Новой Москве опубликованы в Сети

Москва, 13 июля. В Сети опубликованы фотографии с места убийства 23-летней бортпроводницы Альбины Мухаметзяновой в отеле Новой Москвы.

Тело Мухаметзяновой было обнаружено 10 июля в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Девушку мертвой нашел персонал заведения.

При изучении места трагедии следователями было установлено, что бортпроводница умерла не своей смертью — ее задушили. News.ru публикует новые кадры с места преступления. На фотографиях видно, что тело было обнаружено в ванной комнате.

Главным подозреваемым в настоящее время является некий 25-летний Никита Зенин, который является молодым человеком погибшей. Как удалось установить следствию, пара снимала номер на сутки. Однако после этого мужчина продлил аренду, а сам исчез в неизвестном направлении.

Мужчину нашли. При допросе он заявил, что причиной смерти стала «неосторожность» при ссоре из-за переписок девушки в телефоне. По информации СМИ, погибшая познакомилась с подозреваемым, когда работала в стриптиз-клубе. Они несколько месяцев состояли в отношениях. Знакомые характеризуют подозреваемого как странного и навязчивого человека, который увлекался БДСМ.