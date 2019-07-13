Скабеева отреагировала на обстрел украинского телеканала «112» из гранатометов

Москва, 13 июля. Российская журналистка Ольга Скабеева отреагировала на обстрел телеканала «112. Украина» из гранатометов. Своими мыслями о случившемся она поделилась в своем Telegram-канале.

Ведущая программы «60 минут» разместила в своем канале видео с места происшествия и оставила под ним комментарий.

Скабеева напомнила, что украинский телеканал рассказал о получаемых им угрозах от радикалов, которые пытаются повлиять на редакционную политику телеканала. Отмечается, что националисты были возмущены намерением «112. Украина» продемонстрировать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» о кризисе в украинском государстве. Журналистка отметила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил руководству каналу возбудить уголовное дело, если фильм выйдет в эфир.

«Да здравствует свобода слова на Украине! — с сарказмом написала россиянка — Что-то надо еще говорить?».

Ранее стало известно, что неизвестные из гранатометов обстреляли здание украинского телеканала «112. Украина». В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, разыскиваются злоумышленники. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Все собранные материалы будут переданы СБУ для дальнейшего расследования.